Единый преференциальный режим для бизнеса заработает в ДФО с 2027 года

Инициативу детально прорабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, отметил председатель правительства Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инициатива по запуску единого преференциального режима для бизнеса заработает на Дальнем Востоке с 2027 года. Об этом напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"Завершается подготовка нормативной базы для открытия международных территорий опережающего развития. Уже с 1 января 2026 года можно будет создавать такие площадки. Президент предложил с учетом накопленного опыта сделать кардинальный шаг и с начала 2027 года запустить единый преференциальный режим для бизнеса", - сказал Мишустин.

По его словам, эту инициативу детально прорабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мишустин констатировал, что в настоящий момент на Дальнем Востоке построена прочная современная ресурсно-индустриальная база, на которой будет раскрываться мощный потенциал каждого из его субъектов, причем не только промышленных. По его оценке, есть хорошие возможности для туристического сектора, для сельского хозяйства, зеленой энергетики, креативных индустрий и многих других направлений.