Минэнерго рассчитывает заключить офсетные контракты с компаниями в 2026 году

Речь идет об одном-двух соглашениях, уточнил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что в 2026 году министерству удастся заключить один или два офсетных контракта по поставке оборудования для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев на Международном энергетическом форуме Energy Space 2025.

"Мы будем продолжать эту работу активно и думаю, что в следующем году нам все-таки удастся уже хотя бы один-два офсетных контракта заключить. Компании неохотно - честно скажу, я не буду скрывать - идут на это, для них это инструмент новый", - сказал он.

Ранее Шереметцев заявил, что Минэнерго РФ отмечает необходимость в формировании отраслевого заказа для топливно-энергетического комплекса. Сейчас ведомство подготовило документы для заказа 6,6 тыс. роботов.

По словам замминистра, Минэнерго видит преимущества формирования для ТЭК заказа, который будет создаваться практически по всем направлениям.