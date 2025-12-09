Под Чаплинкой в Херсонской области создадут индустриальный парк

А в самом поселке построят асфальтобетонный завод

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Индустриальный парк появится в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, а в самом поселке Чаплинка построят асфальтобетонный завод. Об этом сообщил начальник отдела макроэкономического анализа и прогнозирования Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) Дмитрий Веригин.

"Генпланом предусмотрено восстановление и запуск предприятий пищевой промышленности, создание индустриального парка в районе села Надеждовка и асфальтобетонного завода в юго-западной части поселка городского типа Чаплинка", - приводятся его слова в Telegram-канале ЕИПП.

Помимо этого, по планам института, в округе построят тепличные комплексы, зернохранилища и овощехранилища, а также предприятия животноводства.

Чаплынский муниципальный округ расположен в степной южно-восточной части Херсонской области. Административным центром является пгт. Чаплынка с населением 8,9 тыс. человек. Основным направлением экономики района является производство и реализация сельскохозяйственной продукции.