Госдума рекомендовала кабмину сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

Кроме того, депутаты рекомендовали кабмину при подготовке и утверждении положения о комиссии по обеспечению охраны озера предусмотреть необходимые полномочия для комплексного решения вопросов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление, в котором рекомендовали правительству РФ сохранить запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ). Постановление принято к третьему чтению законопроекта об охране озера Байкал.

"Рекомендовать правительству РФ в целях совершенствования правового регулирования в области охраны, защиты и воспроизводства лесов внести в Государственную думу проект федерального закона, направленный на уточнение способов проведения мероприятий по сохранению лесов, сохраняя неизменным запрет на проведение сплошных рубок в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, установленный федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране озера Байкал" и отдельные законодательные акты РФ", - говорится в документе.

Кроме того, Госдума рекомендовала кабмину при подготовке и утверждении положения о комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ предусмотреть необходимые полномочия для комплексного решения природоохранных и социально-экономических вопросов.

Депутаты также рекомендовали правительству на постоянной основе, не реже одного раза в год, представлять в Госдуму доклады о реализации мероприятий на БПТ, включая создание объектов жизнеобеспечивающей инфраструктуры и мониторинг соблюдения закона.

Госдума также попросила кабмин обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность возведения объектов в водоохранной зоне Байкала и принять необходимые меры прокурорского реагирования.