Чибис: планы развития Арктической зоны России необходимо сверстать до 2050 года

Масштаб инвестиций и сроки реализации проектов больше, чем в других регионах, отметил глава комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Планы развития Арктической зоны РФ необходимо сверстать как минимум до 2050 года, так как масштаб инвестиций и сроки реализации проектов больше, чем в других регионах. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области на пленарном заседании XV Международного форума имени Артура Чилингарова "Арктика: настоящее и будущее".

"Мы здесь абсолютно едины, что, конечно, для следующего шага, масштабного шага по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора необходим комплексный план. Проект должен быть президентского уровня до 2050 года. Потому что абсолютно справедливо, что планирование в Арктике, масштаб проектов, масштаб инвестиций и сроки реализации проектов должны быть очень серьезно спланированы", - сказал Чибис.

Он добавил, что оператором проекта такого уровня может стать вновь созданная Корпорация развития Арктики на базе действующей Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, либо совместная корпорация Росатома и ВЭБ.РФ. Новая корпорация может выпустить арктические облигации для привлечения инвестиций.

Ранее Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о риске снижения грузопотока по Северному морскому пути после 2035 года и отметил необходимость обеспечения его грузами после этого срока. Путин поддержал его предложение о запуске комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, основные цели которого: обеспечение безопасности, добыча и глубокая переработка ресурсов, создание бесшовной транспортной системы, а также создание комфортных условий жизни для северян.