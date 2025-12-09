На оборудование для рыбопромыслового флота направят более 11,5 млрд рублей

Диалог между рыбопромышленниками и машиностроителями позволил определить реальные потребности, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 11,5 млрд рублей выделят из госбюджета до 2027 года включительно на создание оборудования для рыбопромыслового флота, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) по итогам совещания о ходе строительства рыбопромысловых судов по программе инвестиционных квот в Совете Федерации 9 декабря.

"В рамках субсидии на разработку судового комплектующего оборудования с 2022 года из госбюджета выделено свыше 18,3 млрд рублей. С производителями заключено 109 соглашений, среди которых 15 - по оборудованию для рыбопромысловых судов. До 2027 года включительно на эти цели выделят еще 11,5 млрд рублей. Деньги получат создатели элеваторов для транспортировки рыбопродукции, рыбомучных установок, систем контроля параметров трала и орудий лова, средств дистанционного мониторинга гидробионтов, навигационных систем, холодильного оборудования и др.", - говорится в сообщении.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении, импортозамещение в сфере судового оборудования - стратегическая задача без которой технологическая независимость российского рыбацкого флота невозможна.

"В 2022 году участники программы инвестквот-заказчики новых судов, строящихся на российских верфях, столкнулись с беспрецедентной ситуацией - иностранные поставщики законтрактованного и в некоторых случаях оплаченного оборудования отказались передавать и обслуживать его. Многие суда спешно пришлось перепроектировать и это показало острую необходимость развития машиностроительного сектора для нужд рыбной отрасли внутри страны. С этой целью при Минпромторге была создана подгруппу "Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности", - напомнил президент ВАРПЭ, глава подгруппы Герман Зверев.

По его словам, диалог между рыбопромышленниками и машиностроителями, который удалось организовать на площадке подгруппы, позволил определить реальные потребности в оборудовании и запасных частях, инструментах и принадлежностях для рыбопромыслового флота и оценить возможности и проектный потенциал отечественных машиностроителей. Это стало основой для разработки практико-ориентированных проектов, которые в результате получили госфинансирование, добавил Зверев.

"К примеру, благодаря субсидии в России наладили серийное производство больших, средних и малых судовых рыбоперерабатывающих фабрик для обработки и хранении краба и белой рыбы. Получатель господдержки - компания "Морские Комплексные Системы" - в 2023 году вошел в ВАРПЭ, что позволило предприятию в диалоге с рыбопромышленниками адаптировать свои разработки под их реальные потребности", - рассказали в ВАРПЭ.