Роскомнадзор опроверг отправку писем о прекращении использования ПО "АСКОН"

В ведомстве подчеркнули, что этот адрес электронной почты не принадлежит им и не является официальным средством коммуникации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сведения об отправке электронных писем предприятиям с требованием прекратить использование программного обеспечения компании "АСКОН" не являются действительными. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"В связи с распространением публикаций, содержащих сведения о якобы направленных Роскомнадзором в адрес АО "АСКОН" уведомлениях и использовании в официальной переписке адреса электронной почты rsoc_in.rkn.gov@mail.ru заявляем, что указанные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что этот адрес электронной почты не является официальным средством коммуникации Роскомнадзора и ведомству не принадлежит.

Ранее компания "АСКОН" в своем Telegram-канале сообщила о рассылке фальшивых писем, с распространением ложной информации. Злоумышленники рассылают предприятиям электронные письма, имитирующие сообщения от Роскомнадзора, с требованием прекратить использование программного обеспечения "АСКОН" и предоставить персональные данные сотрудников.