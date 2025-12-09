Трутнев: пассажиропоток на Дальнем Востоке составит 13,5 млн человек к 2036 году

В том числе более 5 млн человек - внутри ДФО, сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общий пассажиропоток на Дальнем Востоке должен составить 13,5 млн человек к 2036 году. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Важной задачей является повышение авиационной связанности. Общий пассажиропоток к 2036 году должен составить 13,5 млн человек, в том числе более 5 млн человек - внутри ДФО", - сказал Трутнев входе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Вице-премьер отметил, что для этого потребуется расширить сеть субсидируемых маршрутов, обновить парк воздушных судов, провести реконструкцию 45 аэродромов.