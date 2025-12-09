Трутнев: энергомощностей на 12,8 ГВт нужно для ликвидации дефицита в ДФО

Первое, что необходимо сделать в части инфраструктуры, - ликвидировать дефицит генерации, сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Энергомощностей на 12,8 ГВт необходимо построить на Дальнем Востоке для ликвидации дефицита генерации. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Первое, что необходимо сделать в части инфраструктуры, - ликвидировать дефицит генерации. Мы должны построить энергомощностей на 12,8 ГВт", - сказал Трутнев в ходе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Вице-премьер отметил, что также необходимо увеличить уровень газификации территории до 50% к 2030 году и до 60% - к 2036 году. По его словам, обеспечение газом позволит ввести экономические мощности, создать условия для переработки.