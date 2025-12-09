Цыбульский: проработка проекта глубоководного порта Архангельска будет идти с ВЭБ.РФ

Перспективы развития Трансарктического транспортного коридора связаны с созданием новых современных высокотехнологичных глубоководных портовых мощностей, дефицит которых очевиден, сообщил глава Архангельской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Проработка проекта создания глубоководного района морского порта Архангельска будет вестись с ВЭБ.РФ, заявил губернатор Архангельской области, председатель Госкомиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский на пленарном заседании XV Международного форума имени Артура Чилингарова "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Не могу не остановиться на важном проекте строительства глубоководного района морского порта близ Архангельска. Это еще важная точка Трансарктического транспортного коридора, которая должна появиться на карте и внести свой вклад в развитие и увеличение товарооборота, - сказал Цыбульский. - Думаю, что в ближайшее время мы будем с практическим предложением обращаться в ВЭБ.РФ, отрабатывать непосредственно модель".

Как отметил Цыбульский, перспективы развития Трансарктического транспортного коридора неразрывно связаны с созданием новых современных высокотехнологичных глубоководных портовых мощностей, дефицит которых очевиден. В этой связи актуальность проекта по строительству нового глубоководного района морского порта Архангельск только возрастает. В регионе актуализирована грузовая база, совместно с партнерами подготовлена инвестиционная декларация, ведется взаимодействие с ВЭБ.РФ по структурированию проекта.

В Архангельской области планируется строительство нового глубоководного района порта. Глубины планируются до 14,5 метра, порт будет работать круглогодично, принимать суда до 75 тысяч тонн и до 5 тыс. контейнеров.