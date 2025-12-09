В АСИ отметили высокую динамику ДФО по ключевым показателям инвестрейтинга

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все регионы ДФО демонстрируют средние и выше среднероссийских показатели по ключевым направлениям национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам стратегической сессии, посвященной проекту Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"Лидером Национального инвестрейтинга среди Дальневосточных регионов является Сахалинская область, которая три года подряд занимает 4 место в интегральном ранжировании, а также на 1 месте в стране по качеству регуляторной среды. По ключевым направлениям, таким как: недвижимость, инженерные сети, защита и поддержка бизнеса, инфраструктура, технологии и кадровые ресурсы - все субъекты ДФО демонстрируют положительную динамику, показывая средние и выше среднероссийских значения по показателям направлений", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева также отметила, что в рейтинге качества жизни, который агентство также составляет ежегодно, по предварительным итогам за 2025 год, значения 47 из 55 показателей регионов ДФО выше среднероссийских. Глава АСИ напомнила, что в топ-30 регионов РФ по качеству жизни людей с инвалидностью вошли Сахалинская область, занявшая первое место по стране, Приморский край, расположившийся на 4 месте, а также Бурятия, Амурская область и Республика Саха (Якутия).