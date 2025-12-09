Российский рынок акций закрылся разнонаправленной динамикой ведущих индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, а индекс РТС вырос на 0,51%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,09%, до 2 702,72 пунктов, а долларовый индекс РТС вырос на 0,51% - до 1 108,49 пункта. Курс юаня вырос на 15,5 коп., до 10,94 руб.

"Индекс Мосбиржи во вторник торговался разнонаправленно. Общий итог дня в целом можно оценить как нейтральный. Оптимизм в течение дня могли подержать заявления президента США Дональда Трампа в интервью Politico", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции автомобильной корпорации "Соллерс" (+2,9%), возможно, на сообщениях о росте продаж автомобилей в России в октябре", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции Московского кредитного банка (-1,4%), скорее всего, после неоднозначной реакции рынка на отчетность банка по РСБУ за 9 месяцев 2025 года.

Прогноз на 10 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 10 декабря - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 76-78 руб., по курсу юаня - 10,7-11 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 76-78 руб., 88-90 руб. и 10,6-11 руб., соответственно.