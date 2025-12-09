Более 20 российских компаний принимают участие в продовольственной выставке в Каире

Производители продуктов питания из РФ разместили свою продукцию под единым логотипом "Сделано в России"

КАИР, 9 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. По меньшей мере 22 российские компании принимают участие в международной продовольственной выставке Food Africa, которая начала работу в столице Египта. Производители продуктов питания из РФ разместили свою продукцию под единым логотипом "Сделано в России".

"Я полагаю, что существует прямая взаимосвязь между широким участием российских производителей в крупных конгрессно-выставочных мероприятиях в Египте и неуклонным ростом двустороннего товарооборота между нашими странами", - подчеркнул в беседе с ТАСС торговый представитель РФ в Каире Алексей Теванян, присутствовавший на торжественной церемонии открытия российского стенда. В мероприятии также принял участие представитель Министерства сельского хозяйства РФ в Египте Дмитрий Дыкань.

Среди представленных на выставке компаний - производители молочной и зерновой продукции, продуктов быстрого приготовления, макаронных изделий, а также пищевых добавок и сладостей. В частности, свои товары представили российские "Макфа", "Балтика", АО "Эссен Продакшн АГ" ("Махеевъ" и "Кондитерская фабрика Essen"), а также "Объединенные кондитеры" (концерны "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Рот Фронт").

Выставка Food Africa проходит под патронажем министерства промышленности и министерства инвестиций и внешней торговли Египта. Страной-партнером в этом году выступила Индия. Экспозиция продлится до 12 декабря, в ней принимают участие около 1 тыс. компаний из 56 стран.