Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
17:06
обновлено 17:12
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедова аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
В связи с ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов.