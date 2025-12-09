Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедова аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

В связи с ограничениями возможны корректировки в расписании части рейсов.