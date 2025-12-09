Минпромторг: запрета на открытие мультибрендовых ПВЗ в оферте быть не должно

Владельцам пунктов выдачи заказов могут дать право самим принимать решения о работе с торговыми площадками

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В Минпромторге РФ подтвердили, что владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) могут дать право самим принимать решения о работе с торговыми площадками, запрета на открытие мультибрендовых точек в оферте быть не должно. Об этом сообщили журналистам в Минпромторге России.

"Предлагается дать право владельцам ПВЗ самим принимать решения с какими хозяйствующими субъектами одновременно работать по выдаче и приему заказов ("мультибрендовые" ПВЗ). То есть в оферте не должно быть запрета на открытие "мультибрендовых" ПВЗ и не должно возникать никакой дискриминации со стороны маркетплейсов в случае работы владельца ПВЗ с несколькими хозяйствующими субъектами (условия для всех одинаковы)", - сказали в министерстве.

Такая мера направлена на повышение производительности труда и высвобождение малых помещений, необходимых для других видов малого бизнеса, например, для специализированных магазинов, авторских лавок и прочих, отметили в Минпромторге.

В ноябре министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что необходимо проработать для ПВЗ норму, которая даст возможность пунктам стать мультибрендовыми и заключить договоры с любыми платформами.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный Минпромторгом проект дорожной карты о формировании нацмодели торговли написала, что федеральные власти могут установить запрет для маркетплейсов на введение дискриминационных условий для владельцев мультибрендовых пунктов выдачи заказов, работающих или планирующих сотрудничество с несколькими торговыми площадками.