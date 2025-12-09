Депозитарии до 18 декабря должны вывести на неторговые счета обособленные бумаги

Только "чистые" бумаги могут находиться на торговых счетах депо и свободно обращаться на биржевых торгах, рассказали в ЦБ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депозитарии до 18 декабря 2025 года включительно должны вывести на неторговые счета обособленные российские акции, если они или депозитарные расписки на них были приобретены после 1 марта 2022 года, а также еврооблигации и замещающие облигации, которые были приобретены после 3 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Требование об обособленном учете таких ценных бумаг установлено указом президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138. Снять его можно только после проверки документов и сведений, подтверждающих, что в цепочке владения не было недружественных инвесторов. Теперь только чистые бумаги могут находиться на торговых счетах депо и свободно обращаться на биржевых торгах, в том числе в режиме переговорных сделок. В решении Банка России также обозначен минимальный набор документов, который должен получить от клиента депозитарий (регистратор), чтобы прекратить вести обособленный учет. При переводе бумаг другому депозитарию (регистратору) он по запросу обязан поделиться всеми доступными ему сведениями", - говорится в сообщении.

Теперь каждому участнику учетной инфраструктуры не нужно собирать весь пакет документов по истории владения ценной бумагой - одному участнику достаточно сделать это один раз и дальше передавать полученную информацию по цепочке. Это, по данным ЦБ, снизит нагрузку на участников рынка и упростит клиентский путь.

Также вводится период охлаждения: прекратить обособленный учет ценных бумаг или исполнить поручение об их переводе в другой депозитарий можно будет через 6 рабочих дней после направления уведомления в Банк России.

"С 12 января 2026 года начнут действовать новые требования к обособленному учету: с этого момента бумаги, приобретенные на биржевых торгах, не нужно будет обособлять и проверять всех владельцев. Что касается внебиржевых сделок, то в отношении них сохраняется обязанность обособлять бумаги. При этом депозитарии и регистраторы обязаны сдавать ежедневную отчетность по операциям с обособленными ценными бумагами в Банк России", - добавил регулятор.

В ЦБ также подчеркнули, что регулятор внимательно следит за тем, как участники рынка соблюдают требования указа президента Российской Федерации № 138. В случае нарушений Банк России будет применять жесткие надзорные меры.