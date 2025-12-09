Дальний Восток планирует увеличить число китайских туристов до 1,8 млн

Это в семь раз превысит текущие показатели региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока планируют принять 1,8 млн китайских гостей к 2030 году, что в семь раз превысит нынешние показатели. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Россия ставит амбициозную цель по увеличению туристического потока из Китая до 5,5 млн человек к 2030 году. Значительная часть этого роста придется на Дальний Восток, который планирует принять 1,8 млн китайских гостей, что в семь раз превысит текущие показатели региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число прямых авиарейсов между Китаем и Дальним Востоком увеличится с нынешних 50 до 350 рейсов в неделю, параллельно будет проведена модернизация наземных пунктов пропуска и аэропортов. "Наша задача - создать на Дальнем Востоке современную и комфортную среду, инфраструктуру для самых разных путешественников. Для этого будет построено почти 19 тыс. новых гостиничных номеров, появятся новые курорты и горнолыжные комплексы. Это тысячи новых рабочих мест для жителей региона и качественно новый уровень отдыха. Упрощение визового режима и мощный инфраструктурный рывок откроют для дальневосточных регионов стабильный поток туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как подчеркнул министр, основные перспективы роста связаны с китайским направлением, на которое уже сегодня приходится 75% иностранного турпотока на Дальнем Востоке. Уже упрощены визовые процедуры, а создаваемая логистическая инфраструктура откроет для жителей Дальнего Востока новые прямые авиасообщения, а для бизнеса - значительные возможности для роста.

Параллельно с развитием въездного туризма будет создаваться инфраструктура для внутренних путешественников. Уже сегодня в пяти дальневосточных регионах утверждены новые автомобильные маршруты, а еще в девяти они формируются. Это станет основой для развития автотуризма с комфортной сервисной инфраструктурой. Также при поддержке федерального центра регионы Дальнего Востока разрабатывают конкурентоспособные предложения, в том числе межрегиональные маршруты, которые будут продвигаться на международном рынке под единым брендом Discover Russia.