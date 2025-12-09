Россия полностью уплатила свой взнос в бюджет ООН

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик уточнил, что РФ внесла в бюджет организации $71 781 915

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация в полном объеме внесла свой взнос в регулярный бюджет ООН. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы говорим спасибо Российской Федерации, которая полностью уплатила свой взнос в регулярный бюджет", - сказал он, уточнив, что Россия внесла в бюджет организации $71 781 915.

Дюжаррик указал, что с учетом выплат РФ число полностью внесших свой взнос в бюджет всемирной организации стран достигло 146.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.