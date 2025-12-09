В Поморье планируют на 20% увеличить добычу водорослей в 2026 году

Архангельский водорослевый комбинат в 2025 году добыл 1 тыс. тонн водорослей: ламинарии и фукуса

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Архангельский водорослевый комбинат планирует в 2026 году увеличить на 20% добычу водорослей в Белом море по сравнению с 2025 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. В этом году была добыта 1 тыс. тонн водорослей.

"В планах на 2026 год - увеличить добычу на 20%. Это, в первую очередь, 1 200 тонн высококачественного российского сырья, из которого мы можем изготовить продукцию или компоненты для пищевой, фармацевтической, косметической и агропромышленной отраслей. Наша задача - удовлетворить растущий спрос на товары из водорослей без ущерба для экологии Белого моря", - отметил генеральный директор Борис Этин, его слова приводит пресс-служба.

В 2025 году Архангельский водорослевый комбинат добыл 1 тыс. тонн водорослей: ламинарии и фукуса. Рост объемов добычи зависит от нескольких факторов: квота, погодные условия и наличие рабочего персонала. Повышенный объем сырья предприятие планирует использовать для производства косметики, БАДов и функционального питания, продукция может быть направлена в том числе и на экспорт.

"Сегодня Архангельский водорослевый комбинат ведет добычу и переработку водорослей Белого моря, производя на их основе косметические средства по уходу за кожей, а также пищевые и биологически активные добавки для поддержания здоровья. Собственная лаборатория также позволяет проводить исследования арктических водорослей с целью максимального сохранения биологических веществ и углубления знаний об их уникальных свойствах для человека. Планируемое увеличение объемов добычи на 20% не только обеспечит прирост производства продукции, но и увеличит налоговые поступления в областной бюджет", - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, его слова приводит пресс-служба.

Архангельский водорослевый комбинат - единственное предприятие в России, которое занимается не только добычей, но и глубокой переработкой водорослей.