Трутнев: единый ТОР устранит недостатки префрежимов на Дальнем Востоке

Совместно с Министерством финансов ведется разработка основных принципов закона, который позволит применять налоговый мониторинг, сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике должен устранить недостатки действующих механизмов. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Новый преференциальный режим должен объединить преимущества существующих на Дальнем Востоке префрежимов, устранив их недостатки", - сказал Трутнев в ходе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Вице-премьер отметил, что совместно с Министерством финансов России ведется разработка основных принципов закона, который позволит применять налоговый мониторинг, обеспечивая предоставление льгот только тем резидентам, которым они действительно необходимы.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином преференциальном режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом в первую очередь поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы будут применять, исходя из рентабельности проекта.