Петербург направит на строительство метро более 200 млрд рублей за три года

Городская компания "Метрострой Северной столицы" готова ускорить темпы и масштабы строительства, сообщил губернатор города Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят более 200 млрд рублей бюджетных средств на строительство новых станций метро в ближайшие три года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе "Прямой линии" с горожанами в эфире телеканала "Санкт Петербург".

"В бюджете следующего года финансирование строительства метро увеличиваем на 20 млрд рублей. Суммарно за три года направим более 200 млрд рублей. Это не только показатель новых финансовых возможностей города. Сегодня мы точно знаем, что эти деньги будут работать на развитие петербургского метро", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что за счет поддержки президента России и увеличения городского финансирования в 2025 году исполнение бюджета метро впервые за много лет превысит 30 млрд рублей. Город вместе с федеральным центром прорабатывает возможности для дополнительного финансирования. "Это дорогой проект, непростой. Тем не менее, я думаю, что нам удастся договориться с федеральным центром, чтобы нам добавили деньги на строительство метро", - добавил он, подчеркнув, что на уровне города уже выделятся рекордные средства.

Городская компания "Метрострой Северной столицы" готова ускорить темпы и масштабы строительства, указал Беглов. "Есть на что строить, есть чем строить. И, самое главное, есть квалифицированные специалисты", - заключил он.