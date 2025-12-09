В аэропорту Шереметьево сохраняются временные ограничения

За время их действия 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, еще 17 отменили

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на использование воздушного пространства продолжают действовать в аэропорту Шереметьево. За период их действия на запасные аэродромы ушло 16 рейсов, еще 17 рейсов отменено, сообщили в авиагавани.

"К настоящему времени за период действия сигнала „Ковер“ с 14:30 до 21:00 мск аэропорт Шереметьево принял 69 рейсов на прилет и обеспечил вылет 64 рейсов. 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено", - говорится в сообщении.

Обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет продолжает осуществляться по согласованию.