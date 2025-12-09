Беглов: первый участок новой линии метро в Петербурге откроют до конца 2025 года

По словам губернатора региона, станция "Путиловская" будет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией красной линии "Кировский завод"

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Первый участок Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная" откроется до конца 2025 года. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Станции "Путиловская" и "Юго-Западная", первые на новой Красносельско-Калининской линии, будут введены в эксплуатацию до конца этого года", - сказал губернатор.

Станция "Путиловская" будет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией красной линии "Кировский завод". Это позволит пассажирам пользоваться всеми станциями петербургской подземки.

Ранее Беглов сообщал, что Главгосэкспертиза уже одобрила проект второго пускового участка строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метро "Путиловская" - "Каретная", после получения разрешения на строительство начнется проходка в рабочем режиме. Продолжением этой линии в сторону Сосновой Поляны будет строительство станций "Брестская" и "Улица Доблести". По словам Беглова, в ближайшее время будут идти проектные работы на этом участке.

"Необходимо внести изменения в трассировку самой линии, скорректировать местоположение станции "Улица Доблести". Петербургское метро - самое сложное в строительстве: слабые грунты, подземные воды. Прежде, чем прокладывать новые станции, мы должны быть на 100% уверены в надежности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год", - сказал он.

Также проектируется продолжение Лахтинско-Правобережной линии после станции "Горный институт". Там появятся станции "Гавань" и "Морской фасад". "Деньги на проектирование и строительство на этом участке заложены в Адресную инвестиционную программу на ближайшие три года. Сроки окончания для разных этапов установлены в промежутке с 2028 по 2034 год. Работаем над тем, чтобы сдвинуть их "влево", - сказал губернатор.

По данным городской администрации, к 2030 году в Петербурге должно появиться 10 новых станций метрополитена.