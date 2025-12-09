Рынок акций РФ перешел к росту и поднимался более чем на 1% на вечерних торгах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии перешел к росту и позднее поднимался более чем на 1%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов на 20:57 мск, индекс Мосбиржи перешел к незначительному росту, находясь на уровне 2 707,03 пункта (+0,07%). К 22:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 735,92 пункта (+1,14%).

По данным на 22:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,78%, до 2 726,37 пункта.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,09%, до 2 702,72 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,51% - до 1 108,49 пункта.