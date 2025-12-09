В Петербурге запустят производство инновационного сценического оборудования

На территории Особой экономической зоны планируется построить 11 новых предприятий, сообщил губернатор Александр Беглов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Предприятие по производству инновационного сценического оборудования планируется запустить в ОЭЗ в Санкт-Петербурге в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе "Прямой линии" на канале "Санкт Петербург".

"В следующем году на территории Особой экономической зоны планируем построить 11 новых предприятий. Среди них - производство радиоэлектроники, газотурбинных двигателей, инновационного сценического оборудования", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что культурная столица России очень ждет собственного производителя средств сценической механизации и трансформации систем управления сценой и инновационными декорациями, так как в городе строятся новые театры, а также появится большой концертный зал. "Все это нужно нашим театрам, конгресс-холлам, конференц-залам, спортивно-зрелищным комплексам", - добавил он.

Беглов рассказал, что в ближайшие пять лет в Петербурге появятся 20 новых промышленных предприятий, 30 индустриальных парков и технопарков, две технологические долины, что позволит создать более 50 тыс. новых рабочих мест.