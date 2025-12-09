ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Шереметьеве и аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения

Ограничения вводились на прием и выпуск самолетов
19:46
обновлено 19:51

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Шереметьево, Калуги и Ярославля, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты: Калуга (Грабцево), Шереметьево, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Временные ограничения в аэропорту Шереметьево действовали с 14:30 мск, обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет осуществлялись по согласованию. 

