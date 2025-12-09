В Шереметьево 24 рейса ушли на запасные аэродромы за время ограничений

Также 19 перелетов отменили

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушло 24 рейса и еще 19 рейсов отменено, сообщили в аэропорту.

"К настоящему времени за период действия сигнала "Ковер" с 14:30 до 22:31 мск аэропорт Шереметьево принял 85 рейсов на прилет и обеспечил вылет 79 рейсов. 24 рейса ушли на запасные аэродромы, 19 рейсов отменено", - говорится в сообщении.

Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по плановому расписанию.

В пресс-службе аэропорта добавили, что Шереметьево перешел в "штатный режим работы, продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний".

В аэропорту отметили, что ситуация в терминалах спокойная. С пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний, их обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. Аэропорт отметил, что авиакомпании скорректировали расписание полетов в связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов.