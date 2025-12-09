Кабмин обсудит предварительные итоги уборки урожая и субсидии бюджетам ДНР и ЛНР

Также правительство рассмотрит выделение средств Камчатскому краю и Мурманской области для софинансирования стабилизации ситуации в сфере ЖКХ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ проведет 10 декабря очередное заседание. Одной из тем обсуждения станут предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году, соответствующий доклад представлен Минсельхозом России, следует из материалов к заседанию. Также кабмин рассмотрит выделение этому ведомству средств на обеспечение механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса.

Как ожидается, средства также будут выделены Минтруду для предоставления субсидий бюджетам регионов и Байконура на оплату отдельным категориям граждан услуг ЖКХ. Также планируется обсуждение и других региональных вопросов, в повестке кабмина - предоставление субсидий Камчатскому краю и Мурманской области для софинансирования стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, предусмотрена тема предоставления Курской области субсидии для компенсации платы за жилье гражданам, вынужденно покинувшим жилье, находящееся в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Также ожидается выделение средств МЧС для дальнейшего возмещения бюджету Белгородской области расходов на размещение и питание людей, вынужденно покинувших жилье и находившихся в пунктах временного размещения и питания региона.

Еще один региональный вопрос повестки - распределение субсидий бюджетам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Инициатива направлена на софинансирование расходов при поддержке региональных фондов развития промышленности. Также ожидается обсуждение вопроса предоставления Херсонской области дотации на обеспечение и возмещение расходов на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, кабмин обратится к теме уточнения нормативной правовой базы центров поддержки экспорта в субъектах страны, а также актуализации терминологии, используемой в законодательстве для обозначения применяющихся для составления консолидированной финансовой отчетности стандартов.