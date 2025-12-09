СП: регионам удается сохранить уровень доходов за счет высокой динамики НДФЛ

В 81 регионе России отмечается рост налоговых и неналоговых доходов, говорится в материалах Счетной палаты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля налога на прибыль организаций в структуре доходов региональных бюджетов снижается, но субъектам удается сохранить положительную динамику доходов за счет увеличения объемов НДФЛ. Это следует из подготовленной Счетной палатой оперативной информации о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за январь-сентябрь 2025 года.

"Рост налоговых и неналоговых доходов отмечается в 81 субъекте Российской Федерации, из них выше среднероссийского уровня (109%) - в 49 регионах. Рост налоговых и неналоговых доходов, как и в прошлом году, связан с ростом НДФЛ во всех субъектах Российской Федерации. Высокая динамика НДФЛ позволяет большинству регионов сохранить общую позитивную динамику доходов бюджета даже при сокращении поступлений налога на прибыль организаций", - сказано в материалах Счетной палаты.

Структура доходов изменилась в сторону значительного снижения доли налога на прибыль организаций - с 24,1% на 1 октября 2024 года до 21,9% на 1 октября 2025 года. Удельный вес НДФЛ вырос на 1,8 процентных пункта и составил 33,3%. Положительное влияние на динамику поступления налоговых и неналоговых доходов оказал рост поступлений НДФЛ (на 13,9%), налогов на имущество (на 6%), акцизов (на 15,5%), НДПИ (рост на 51%), налогов на совокупный доход (на 11%) и доходов от размещения средств бюджетов (на 47%).

Суммарно, по данным пресс-службы Минфина, за девять месяцев с начала 2025 года налоговые и неналоговые поступления консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 9%. Положительная динамика обеспечена прежде всего ростом поступлений по НДФЛ, имущественным налогам, акцизам, НДПИ, а также от доходов от управления остатками на едином казначейском счете.

При этом основной вклад в увеличение расходов внесло расширение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также рост финансирования социальной сферы, включая мероприятия национальных проектов, ЖКХ и развития инфраструктуры. Объем целевых и нецелевых бюджетных трансфертов, а также бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов вырос с января по сентябрь на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.