Общий дефицит региональных бюджетов в январе-сентябре 2025 года составил 0,64%

Объем дефицита достиг 118 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Дефицит консолидированных бюджетов регионов России по итогам девяти месяцев 2025 года составил 0,64% от расходов - 118 млрд рублей при расходах в 18,4 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты России.

"По итогам девяти месяцев 2025 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 118 млрд рублей. Доходы консолидированных бюджетов составили 18,2 трлн рублей (73% от прогноза), расходы - 18,4 трлн рублей (64,2% предусмотренных на год объемов)", - сказано в сообщении с пояснением, что Счетная палата подготовила оперативную информацию о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов России за январь-сентябрь 2025 года.

Поясняется, что в 38 из 89 регионов страны бюджеты исполнены с суммарным профицитом 527,8 млрд рублей, с суммарным дефицитом 645,8 млрд рублей - бюджеты 52 субъектов. Более 67% суммарного профицита приходится на три региона - Москву (262,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (49,4 млрд рублей), Республику Татарстан (44,4 млрд рублей). В пяти регионах - Кемеровской, Вологодской, Архангельской, Мурманской и Тюменской областях - дефицит превысил 20% от текущего уровня доходов.

"Характерной особенностью исполнения консолидированных бюджетов регионов в январе-сентябре 2025 года является опережающий темп роста расходов -115,4% над темпом роста доходов -107,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов ускорился в большинстве регионов при незначительном росте доходов. С превышением темпа роста расходов исполнены бюджеты 69 регионов, при этом в семи регионах расхождение расходов и доходов превышает 15 процентных пунктов", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.