СП: госдолг почти половины регионов РФ состоит только из бюджетных кредитов

С начала года общий объем госдолга регионов увеличился на 0,1% и составил 3,5 трлн рублей, сообщили в Счетной палате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный долг 40 из 89 регионов России по состоянию на 1 октября состоит исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам, следует из подготовленной Счетной палатой оперативной информации о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов России за январь-сентябрь 2025 года.

"В структуре совокупного госдолга регионов основную долю составляют бюджетные кредиты - 79,3%. По состоянию на 1 октября 2025 года в 40 регионах госдолг состоял исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам", - сказано в материалах.

По данным Счетной палаты, объем совокупного госдолга регионов увеличился с начала года на 3,4 млрд рублей - на 0,1% - и составил на 1 октября 3,5 трлн рублей.

При этом госдолг субъектов Российской Федерации вырос на 20,5 млрд рублей (на 0,7%) - до 3,2 трлн рублей, а долг муниципальных образований снизился на 17 млрд рублей (на 4,5%) - до 362,8 млрд рублей.