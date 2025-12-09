Positive Technologies вышла на рынок антивирусов

Компания начала продажи собственной технологии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies вышла на рынок антивирусов с собственной технологией, начав ее коммерческие продажи, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Этот сегмент рассматривает и компания "Солар" - дочерняя структура "Ростелекома".

В феврале 2025 года Positive Technologies купила долю в белорусской компании "Вирусблокада" и позднее создала с ним антивирусную лабораторию. Объем антивирусной базы от совмещения экспертиз вырос на 25%. Приводя оценку рынка защиты конечных устройств от ЦСР в 35 млрд рублей в 2024 году, в компании считают, что в 2026 году займут там не менее 5%.

Positive Technologies разрабатывает продукт для бизнеса - антивирус входит в решение MaxPatrol EPP, альфа-версию которого показали в октябре 2025 года. В 2026 году, как уточнили представители компании, они поделятся "планами относительно разработки на b2c рынок".

Осенью 2025 года другая компания на ИБ-рынке - Bi.Zone - сообщила о покупке российского разработчика антивирусного ПО Nano Security. В ответ на вопрос ТАСС о том, когда у Bi.Zone появится технология, в ее пресс-службе заявили, что "пока не называют планируемые даты". В ГК "Солар" же сообщили, что изучают все сегменты рынка, в том числе и антивирусов, "чтобы создать наиболее полный портфель решений для ИБ под ключ".

В России уже есть антивирусные продукты "Лаборатории Касперского", Dr.Web, PRO32, и от других компаний. По оценке "М.Видео-Эльдорадо", рынок антивирусного софта в 2024 году вырос на 28%, до 2,7 млрд рублей, и в количественном выражении тогда первое место заняла "Лаборатория Касперского".