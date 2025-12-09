"Эксперт РА": объем нового бизнеса на рынке лизинга может снизиться на 45%

В 2025 году доля нового бизнеса сократилась на 47%, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем нового бизнеса на рынке лизинга по итогам 2025 года может снизиться на 45% и составить менее 2 трлн рублей. Главной причиной падения объемов нового бизнеса послужила жесткая денежно-кредитная политика, которая сохраняется с 2024 года. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Первая половина 2025 года проходила в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что оказало сильное давление не только на спрос и платежеспособность клиентов, но и на снижение риск-аппетита лизинговых компаний. Начавшееся постепенное снижение ключевой ставки с июня 2025 года оказалось пока недостаточным для оживления рынка", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, по итогам девяти месяцев 2025 года объем нового бизнеса на рынке лизинга составил 1,38 трлн рублей, что на 47,7% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Чистые инвестиции в лизинг и активы в операционном лизинге сократились на 11,9% до 5,29 трлн рублей.

Снижение инвестиционной активности на фоне высоких процентных ставок привело к сокращению доли МСБ в лизинговом портфеле. Крупнейшие сегменты, такие как грузовые автомобили, железнодорожная и строительная техника, показали значительное падение объемов нового бизнеса.

В базовом сценарии агентства рынок лизинга в 2026 году покажет рост в пределах 15-20% и слегка превысит отметку в 2 трлн рублей. Более высокие темпы роста возможны при более быстром снижении ключевой ставки.