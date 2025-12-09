В "М.Видео" рассказали, какие видеоигры предпочитали россияне в 2025 году

Главной "игрой-открытием" стала Kingdom Come: Deliverance 2

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компьютерная игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала главной "игрой-открытием" у россиян среди вышедших в 2025 году, а самым большим разочарованием - Assassin’s Creed Shadows, следует из результатов опроса "М.Видео" среди 3 тыс. человек (имеется в распоряжении ТАСС).

Ролевая игра от чешской Warhorse Studios набрала более 27% голосов, следом за ним расположились шутер Battlefield 6 с почти 25% и французская RPG Clair Obscur: Expedition 33 с 23,62%. Assassin’s Creed Shadows от Ubisoft возглавила антирейтинг с 19,12% голосов. За ней идут EA Sports FC 26 (15,5%) и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (14,21%).

На основе рейтинга в "М.Видео" делают вывод, что россиянам наиболее интересны крупные игры с продуманным сюжетом, глубокой ролевой механикой и масштабным игровым миром. Также важным является наличие мультиплеера.

Кроме того, российские игроки по-прежнему ждут несколько раз переносившийся релиз Grand Theft Auto 6 (игру ждут 47,44% опрощенных), "Ведьмака 4" (37,36%), Half-Life 3 (29,85%), Atomic Heart 2 (27,11%), Cyberpunk 2: Project Orion (26,19%), The Elder Scrolls 6 (20,88%), Fallout 5 (20,33%), Forza Horizon 6 (19,41%), Resident Evil Requiem (18,86%) и The Last of Us: Part 3 (18,86%).

"Эти результаты демонстрируют, что наибольший интерес аудитории по-прежнему сосредоточен вокруг глобальных франшиз и сюжетных релизов категории ААА (с большими бюджетами и для массовой аудитории - прим. ТАСС)", - добавили аналитики.