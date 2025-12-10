В ОП считают, что контроль за криптовалютами поможет в обелении экономики

Член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что в криптообменниках за день проходит колоссальный объем неучтенной для государства наличности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Регулирование криптовалют может стать одним из факторов обеления российской экономики. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Одним из факторов обеления национальной экономики и контроля за оборотом наличных средств стало бы регулирование криптовалют", - сказал Машаров.

Он отметил, что в России нет официальных способов пополнить и вывести денежные средства с криптокошельков, кроме использования наличных денег. Поэтому в криптообменниках за день проходит колоссальный объем неучтенной для государства наличности. "В случае легализации этого вида цифрового актива, существенно пополнились бы доходы федерального бюджета, а самое главное были бы пресечены попытки легализации средств, похищенных в результате телефонного мошенничества", - сказал Машаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию поручил профильным ведомствам системно заниматься обелением национальной экономики.

Как пояснил глава государства, речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве.