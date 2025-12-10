hh.ru: зарплата Деда Мороза в Москве может достигать 150 тыс. рублей

Играющие Снегурочку аниматоры могут получать до 120 тыс. рублей, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заработок аниматора, играющего Деда Мороза, в Москве может достигать 150 тыс. рублей в месяц, а Снегурочку - 120 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе hh.ru.

"Заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 150 тыс. рублей в месяц, а его неизменной спутницы - 120 тыс. рублей. На самые высокие ставки, которые могут достигать 150-300 тыс. рублей за сезон для пары аниматоров, влияют несколько ключевых факторов. Пик цены - 31 декабря, особенно вечером. Время суток также играет роль. Корпоративы для взрослых обычно оплачиваются намного выше, чем детские утренники", - говорится в сообщении.

Среди факторов, влияющих на цену, - выезд в отдаленные районы или за город. Авторские сценарии, сложные костюмы и дополнительное шоу (фокусы, эксперименты) увеличивают ценник.

За первую неделю декабря российские работодатели искали сразу более 200 новогодних аниматоров, что на 31% больше, чем месяцем ранее. Спрос на данную категорию работников на последней неделе декабря, как правило, возрастает еще на 30-40% ежегодно, а предлагаемый доход в новогоднюю ночь может вырастать на более чем 20% от оклада, который предлагают в начале месяца. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы.

В пресс-службе также отметили, что сейчас работу в качестве аниматоров на Новый год ищут и рассматривают более 1,6 тыс. россиян (столько актуальных резюме есть на hh.ru прямо сейчас). При этом в последнюю неделю декабря, как правило, их активность увеличивается на треть.

С точки зрения портрета соискателя, чаще всего это студенты и работники сферы искусства. Это одна из ключевых групп, наряду с творческой молодежью и людьми, ищущими сезонную подработку к основной занятости. Например, по итогам прошлого года почти 50% Дедов Морозов были не старше 24 лет.