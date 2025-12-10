Миронов призвал запустить на федеральном уровне льготную ипотеку для врачей

Председатель партии "Справедливая Россия" также предложил предусмотреть подъемные и стимулирующие выплаты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает запустить федеральную программу льготной ипотеки для врачей, а также предусмотреть подъемные и стимулирующие выплаты.

"Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы. Тем, кто не готов взять ипотеку, нужно предоставлять социальное жилье и подъемные, чтобы люди могли обустроиться на новом месте", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, данная мера необходима в связи с законом, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до 3 лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.

Также депутат предложил провести индексацию выплат по программам "Земский врач" и "Земский доктор". "Но в первую очередь государство должно повысить зарплату медработников: врачам до 200% от средней зарплаты, фельдшерам и медсестрам - на уровне средней зарплаты", - добавил парламентарий.