НРА: финансовые компании РФ сохраняют ESG-фокус в 2025 году

Банки остаются лидерами трансформации, а негосударственные пенсионные фонды стали аутсайдерами, сообщает Национальное рейтинговое агентство

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские финансовые компании, подводя итоги 2025 года, сохраняют курс на устойчивое развитие (ESG) в условиях геополитических и макроэкономических вызовов. Кредитные организации, особенно с государственным участием, остаются основным локомотивом ESG-трансформации, в то время как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) стали аутсайдерами. Об этом свидетельствуют данные ежегодного ESG-рэнкинга Национального рейтингового агентства (НРА). Исследование есть в распоряжении ТАСС.

"Очередной год подряд кредитные институты подтвердили свое чемпионство по внедрению практик устойчивого развития. Они остаются основным локомотивом российской ESG-трансформации, несмотря на динамично меняющийся экономический и геополитический фон, ввиду наличия ресурсов для финансирования проектов, ориентированных на устойчивое развитие, активизируя "зеленое" и "социальное" кредитование и инвестиции", - сообщили ТАСС в агентстве.

Сводная ESG-оценка финансовых компаний, участвовавших в рэнкингах в период 2022-2024 годов, показала негативную динамику - снижение на 14%, в основном из-за блока "Экология" (-28%). Социальный аспект продолжает оставаться лидером среди всех компонент оценки. Средняя доля ESG-кредитов от общего кредитного портфеля банков составила порядка 11%, среди институтов развития - около 23%.

По итогам 2024 года и к 2025 году половина оцениваемых компаний уже имеют один или несколько ESG-рейтингов у национальных и/или международных агентств. НРА впервые выявило корреляцию между ESG- и кредитными рейтингами: для компаний с независимым ESG-рейтингом она составила 63%. Абсолютным аутсайдером являются НПФ, которые не готовят нефинансовую информацию и не отличаются гибкостью с точки зрения перестраивания и адаптации операционных процессов и инвестиционных политик.

В первую группу (кластер 1) рэнкинга вошли ПАО "Сбербанк", ПАО Банк ВТБ, ПАО МКБ, банк ДОМ.РФ, Совкомбанк.

ESG-рэнкинг рассчитан по итогам данных 2024 года на основе анализа 44 компаний из банковского, страхового, лизингового секторов, институтов развития и финансовой инфраструктуры. Доля новых оцениваемых юридических лиц составила 34% от общего числа. Для оценки использовался набор из 50 показателей (12 - экология, 20 - социальная сфера, 18- корпоративное управление). Распределение по кластерам проводилось с помощью алгоритма машинного обучения k-средних (k-means), который автоматически определяет оптимальные границы групп на основе плотности распределения ESG-оценок.

При этом, как считают в НРА, 2025 год демонстрирует, что, несмотря на сложности, российские финансовые компании стараются придерживаться ESG-принципов исходя из своих возможностей, формируя тем самым потенциал для будущего роста, привлечения инвестиций и улучшения репутации на рынке.