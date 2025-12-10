"Известия": ущерб от дропперов за июль-октябрь 2025 снизился на 18%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ущерб от действий дропперов в России за июль-октябрь 2025 года снизился на 18% и составил 61,6 млрд рублей, сообщили "Известиям" в МВД. За аналогичный период 2024 года сумма ущерба достигала 75 млрд рублей.

По данным ведомства, число краж за 10 месяцев 2025 года снизилось на 21,8%, количество мошенничеств - на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В 2025 году также введена обязательная маркировка звонков для компаний с 1 сентября, что направлено на борьбу с телефонным мошенничеством уточнили в МВД.

С 15 мая 2025 года введены лимиты на переводы выше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов, внесенных в базу дропперов Центрального банка России. "Сейчас крупные банки ежемесячно приостанавливают порядка 330 тыс. переводов на реквизиты из базы данных Банка России о мошеннических операциях" - пояснили газете в ЦБ.

Снижение произошло после введения уголовной ответственности для дропперов с 5 июля 2025 года и банковских ограничений для лиц, замеченных в подозрительных операциях. За организацию схем дропперов предусмотрено до шести лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей, за разовую передачу карты или доступа к электронным кошелькам - до трех лет или штраф от 300 тыс. рублей.

"Известия" направили запрос в Ассоциацию банков России и НСПК с вопросом, какие еще антифрод-меры сейчас используются.