Трутнев рассказал о налогообложении проектов с высокой рентабельностью

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты с рентабельностью выше установленного уровня намерены облагаться налогами в рамках единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Чтобы снять замечания наших коллег, например, Министерства финансов РФ, связанные с тем, что существуют высокорентабельные проекты, для которых снижать технологию обложения смысла нет. Мы договорились, что будем применять среднеотраслевые показатели рентабельности, в случае, когда рентабельность будет превышать установленные уровни, то налоги, тем не менее, будут взиматься", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что льготы по налогу на прибыль зависят от рентабельности инвестиционного проекта. "Ее сравнивают со среднероссийской рентабельностью в той же отрасли, умноженной на повышающий коэффициент. Если рентабельность проекта за год окажется выше, чем среднероссийская рентабельность, умноженная на этот коэффициент, налог на прибыль доначислят по полной ставке на сумму превышения. Льготы по налогу на имущество, налогу на землю, НДПИ и страховым взносам предоставляют автоматически, без учета рентабельности", - пояснил вице-премьер.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином преференциальном режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом в первую очередь поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях, присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы будут применять, исходя из рентабельности проекта.