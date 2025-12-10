hh.ru: зарплаты работников с навыками в робототехнике за год выросли на 14%

Медианное зарплатное предложение для таких специалистов составило 79,7 тыс. рублей, говорится в исследовании платформы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предлагаемые на российском рынке зарплаты для специалистов с навыками в области робототехники за год выросли на 14%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"За 11 месяцев 2025 года медианное зарплатное предложение для специалистов с навыками в области робототехники по России составило 79,7 тыс. рублей, что на 14% выше показателя за аналогичный период 2024 года (70,1 тыс. рублей). Рост затронул не только столичный регион, но и значительную часть субъектов РФ, что указывает на востребованность сотрудников, готовых вести высокотехнологичные проекты в стране", - говорится в исследовании.

Рейтинг регионов-лидеров по росту медианы (сравнение январь-ноябрь 2025 год к 2024 году) возглавили Новосибирская (+67%, с 60 до 100 тыс. рублей), Свердловская (+46%, с 60 до 87,8 тыс. рублей), Московская области (+44%, с 62 до 89,3 тыс. рублей), Республика Татарстан (+37%, с 73,6 до 100,6 тыс. рублей), Челябинская область (+27%, с 70 до 89 тыс. рублей) и Москва (+19%, со 100 до 119,1 тыс. рублей).

Аналитики отметили, что параллельно с ростом зарплатных предложений в некоторых регионах зафиксирован и рост числа вакансий. В Ленинградской области количество предложений работы для специалистов с навыками робототехники выросло на 150%, в Приморском крае - на 63%, в Ростовской области - на 8%.

При этом ожидаемый заработок россиян с навыками в области робототехники выше предлагаемой зарплаты на 25% (100 тыс. рублей). Робототехника - область, требующая глубоких междисциплинарных знаний. Специалисты с такими навыками востребованы, поэтому ожидают высокий уровень зарплаты, уточняется в итогах исследования.

"Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах. Интересно, что ожидания самих специалистов опережают растущие предложения - соискатели оценивают свою стоимость на четверть выше медианного предложения. Это говорит о том, что компаниям для привлечения лучших кадров придется либо еще активнее корректировать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия", - приводятся слова директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой.