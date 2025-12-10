Россия и Нигерия намерены развивать сотрудничество в сфере производства вакцин

Нигерийская сторона передала российской список наиболее востребованных лекарственных препаратов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия и Нигерия в результате бизнес-миссии Женского делового альянса БРИКС в Абуджу договорились развивать сотрудничество в сфере производства фармацевтических препаратов, включая вакцины. Об этом сообщила ТАСС президент "Велфарм-групп", член российской части альянса Людмила Щербакова.

"По итогам бизнес-миссии мы договорились развивать производство российских фармацевтических препаратов, включая вакцины. На первом этапе нигерийские специалисты пройдут обучение на российских предприятиях. Также мы получили от коллег из Абуджи перечень наиболее востребованных лекарственных средств, что позволит нам перейти к реализации практических задач", - сказала она.

Щербакова отметила, что потенциал нигерийского рынка, как и всего континента, колоссален. Это одна из крупнейших экономик и самое многонаселенное государство Африки. Страна сталкивается с высоким бременем инфекционных заболеваний и растущей распространенностью неинфекционных болезней, и этим обусловлен устойчивый спрос на качественные и доступные лекарства, рассказала она.

Наиболее перспективными для российской фармотрасли, по ее мнению, являются рынки стран-участниц БРИКС и других быстрорастущих экономик, которые отличает растущее население, увеличивающиеся расходы на здравоохранение и заинтересованность в диверсификации поставщиков. Это страны БРИКС+ (особенно Африка и Ближний Восток) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия и Филиппины). Рынки таких стран, как Бразилия, Мексика и Аргентина, также представляют стратегический интерес, добавила Щербакова.