В "Финуслугах" назвали среднюю сумму запрашиваемого кредита наличными

Россияне за 11 месяцев 2025 года занимали приблизительно по 747 тыс. рублей, что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщили в пресс-службе маркетплейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россияне в среднем за 11 месяцев 2025 года запрашивали кредит наличными на сумму 747 тыс. рублей, это на 4,4% выше показателя за такой же период 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".

Годом ранее средняя сумма составляла 715,8 тыс. рублей, свидетельствуют данные анализа кредитных заявок, поданных через маркетплейс.

Пои этом женщины интересуются меньшими суммами, чем мужчины. Так, средняя желаемая сумма кредита у женщин составила 633,5 тыс. рублей, среди мужчин показатель на 26,7% выше - 802,9 тыс. рублей. Основной поток заявок также формируют мужчины, их доля кредитных заявок составила 67,1%. Доля заявок со стороны женщин составила 32,9%. Средний возраст потенциального заемщика составляет 37 лет.

Согласно данным "Финуслуг", на начало декабря 2025 года средняя полная стоимость кредита наличными в топ-20 банках (крупнейших по объему розничного кредитного портфеля) составила 30,78% годовых.