Эксперт Шаров: грузооборот с Индией можно увеличить на 10 млн тонн ежегодно

Для этого нужно использовать международный транспортный коридор Север - Юг, но пока это направление остается непопулярным у импортеров, отметил руководитель компании "Русиранэкспо"

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Грузооборот по международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг возможно увеличить на 10 млн тонн ежегодно, но пока данное направление остается непопулярным у импортеров. Об этом ТАСС сообщил учредитель Международного форума "МТК Север - Юг - новые горизонты", руководитель компании "Русиранэкспо" Александр Шаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Российско-индийском бизнес-форуме заявил о необходимости довести к 2030 году товарооборот между РФ и Индией до отметки в $100 млрд.

"Резко увеличить грузооборот по МТК Север - Юг в сторону Индии и Южной Азии может перенаправление наших экспортных потоков, грузов, традиционных товаров российского экспорта (уголь, нефтепродукты, аграрная продукция, химия, удобрения) с перегруженных направлений, типа Новороссийска и Дальнего Востока, на Север - Юг. Это могло бы дать дополнительно около 10 млн тонн [грузооборота в год] по ныне действующим восточной и транскаспийской веткам Север - Юг", - сказал Шаров.

При перераспределении грузовых потоков увеличить объемы, перевозимые по МТК Север - Юг, возможно за 3-5 лет, отметил он. Но на сегодняшний день российские грузовладельцы и экспортеры боятся работать через Иран транзитом из-за трудностей, которые связаны с единым коносаментом. По мнению Шарова, одной самых главных причин непопулярности этого направления является отсутствие единого документа, который регламентировал бы заключения договоров перевозки, принятие груза к перевозке и предоставлял право распоряжения товаром.

"Самая главная причина - отсутствие единого коносамента. Потому что и индийские, и российские импортеры готовы платить по доставке груза в порт по единому коносаменту. Когда у нас здесь возникает масса перевозчиков, то у каждого свой коносамент, своя форма оплаты, своя "головная боль", и происходит несостыковка. Поэтому они (импортеры - прим. ТАСС) и не уходят из Новороссийска и Санкт-Петербурга, из Индии на МТК Север - Юг. Почему его не может выписать РЖД? Из-за своей как бы забюрократизованности и отсутствия инициативы", - добавил Шаров.

В 2025 году грузооборот Россия-Индия составит примерно 115 млн тонн, из которых 100 млн приходится на нефть и нефтепродукты, отметил собеседник агентства. При этом на долю МТК Север - Юг приходится менее 1% грузооборота двух стран.