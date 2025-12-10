Пассажиропоток S7 в Китай вырос на 50% после снятия визовых ограничений

На фоне высокого интереса к китайским направлениям авиакомпания приняла решение о расширении летной программы

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток по рейсам S7 в Китай вырос на 50% осенью 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"За период с сентября по ноябрь пассажиропоток в Китай вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

На фоне высокого интереса к китайским направлениям S7 приняла решение о расширении летной программы. Так, с 15 декабря рейсы Новосибирск - Пекин будут выполняться ежедневно, а с 1 апреля - девять раз в неделю. С 21 декабря возобновится регулярное сообщение между Иркутском и Гуанчжоу дважды в неделю, а рейсы из Иркутска в Пекин с 22 декабря будут выполняться ежедневно вместо пяти раз в неделю. Весной 2026 года возобновятся регулярные рейсы из Новосибирска в Шанхай. Авиакомпания выполняет рейсы в Шанхай и Пекин также и из Владивостока.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющимся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. С 1 декабря аналогичное право получили граждане Китая.