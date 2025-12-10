СДЭК назвал самые необычные отправления ноября

Ими стали крыльчатка, фуфайка, трюковой самокат, вентилятор от печки и утренняя живица сибирского кедра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Самыми необычными вещами, которые клиенты СДЭК пересылали в период ноябрьских распродаж, стали утренняя живица сибирского кедра, вентилятор от печки, фуфайка, трюковой самокат и крыльчатка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В период распродаж СДЭК отметил необычные отправления, среди которых утренняя живица сибирского кедра, вентилятор от печки, фуфайка, трюковой самокат и крыльчатка", - говорится в сообщении.

В топ-3 категорий отправленных товаров в период акций вошли: одежда и обувь (14,2%), красота и уход (10,5%), бытовая техника и электроника (10,3%).

В 2025 году за период распродаж компания реализовала доставку более 7 млн посылок. Чаще всего отправки уходили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. Среди стран-отправителей лидировали Россия, Казахстан, Белоруссия, США и Киргизия. А по количеству получателей наибольшая активность была у жителей России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, рассказали в компании.

Пик отправлений традиционно ожидается в декабре в период подготовки к Новому году. Опрос СДЭК показал, что 31% людей приобретают подарки заранее, во время ноябрьских распродаж. Остальные 70% оформляют заказы в декабре: 40% из них делают покупки в последний момент, а 29% выбирают предновогодний месяц для создания атмосферы праздничного шопинга, отметили в СДЭК.