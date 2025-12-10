В РФ 56% опрошенных не одобряют скрывающие применение ИИ бренды

Как отметили аналитики Lampa и Rambler&Co, 26% респондентов считают, что отсутствие маркировки такого контента является "сигналом нечестности"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян в худшую сторону меняют отношение к брендам, если те используют искусственный интеллект, но не маркируют соответствующий контент или скрывают факт его использования. Такие данные отражены в опросе коммуникационного агентства Lampa и холдинга Rambler&Co (есть у ТАСС).

Если у 56% отношение к брендам ухудшается, то 26% считают, что отсутствие маркировки ИИ-контента - "сигнал нечестности". При этом определять ИИ-контент могут уже 70% респондентов из почти 128 тыс. опрошенных, по их собственным утверждениям.

Аналитики полагают, что "маркировка ИИ-контента смягчает отношение к нему", поскольку 16% опрошенных "считают использование ИИ приемлемым именно и только при условии его указания на это".

ИИ-контента в сети стало больше за последний год, по наблюдениям 82% опрошенных. Они же называют самые явные признаки таких материалов: чересчур "стерильный визуал" (20% ответов), шаблоны в речи (13%), ошибки (13%), странные детали на картинках и видео (по 13%).