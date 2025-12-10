Эксперт Фокин: РФ нужно 7-10 лет для импортозамещения в производстве коньяка

Руководитель одного из кубанских коньячных заводов отметил, что в переходный период Россия по-прежнему остается зависимой от импорта дистиллятов

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Российским производителям коньяка потребуется 7-10 лет, чтобы полностью перейти на отечественное сырье и отказаться от импортного дистиллята. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель одного из кубанских коньячных заводов Николай Фокин.

В 2021 году в России были приняты поправки к закону "О виноградарстве и виноделии" в том числе, касающиеся производства коньяка. Бренди и коньяк отнесены к категории винодельческой продукции, должны производиться из растительных сырьевых материалов - то есть из винограда. Запрещено использование концентратов, суррогатов, определена правильная технология, выдержка и другие параметры. Для развития отечественного производства установлен переходный период до 2 июля 2028 года, когда производство отечественного коньяка допускается с использованием импортного коньячного дистиллята, по окончании этого периода импорт будет запрещен. Переходный период был установлен для того, чтобы производители успели заложить собственную сырьевую базу, так как виноградники вступают в плодоношение на пятый год после закладки.

"Это крупнейшая реформа со времен СССР: фактически мы создаем новый рынок коньяка, где честный продукт из российского винограда станет нормой. Был предоставлен временной период 7 лет на подготовку к производству коньяка из российского винограда - предполагалось, что это время необходимо, чтобы заложить собственные виноградники, собрать урожай и выдержать дистиллят для первой партии трехлетнего коньяка. Реалистичные темпы закладки новых виноградников в России составляют 3-5 тыс. га в год. Даже при оптимистичном сценарии потребуется не менее 7-10 лет, чтобы полностью заместить импорт дистиллята своими объемами", - заявил Фокин.

Как отметил эксперт, в переходный период Россия по-прежнему остается зависимой от импорта коньячных дистиллятов. Так, по данным отраслевых аналитиков, только в 2023 году в страну было ввезено около 27,3 млн литров коньячного дистиллята. Объем производства сырья зависит от урожайности, химического состава винограда и технологического режима перегонки. В среднем для производства одного литра дистиллята требуется около 10 кг винограда. Таким образом России необходимо порядка 273 тыс. тонн винограда технических коньячных сортов ежегодно, а для получения указанного объема требуется от 27 до 34 тыс. га виноградников.

"Масштабное расширение площадей даст отрасли не только независимость от импорта, но и новые рабочие места, перерабатывающие мощности, развитие сельских территорий и дополнительную ценовую устойчивость на рынке коньяков. В долгосрочной перспективе это стратегически важное направление, которое может изменить всю архитектуру отечественного винодельческого сектора", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в таких условиях запасы дистиллятов, выдержанных по советским или постсоветским стандартам, становятся стратегическим активом и будут применяться в производстве на первых этапах до ускорения темпов вложения инвестиций производителями коньяка в собственные виноградники.

Суть поправок

Ранее сообщалось, что в соответствии с поправками в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Введен новый термин - "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Вместе с запретом на использование импортного дистиллята в производстве коньяка в РФ поставки импортного коньяка в страну будут продолжаться. Эксперты отрасли заявляли, что это может привести к резкому росту цен.

Площадь виноградников в России к концу 2024 года превышала 110,2 тыс. га, в 2025 году было заложено свыше 6 тыс. га новых виноградников. Почти треть всех российских виноградников расположены в Краснодарском крае.