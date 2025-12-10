"Авито": спрос россиян на зимний отдых на Байкале вырос за год на 26%

Чаще всего туристы снимают квартиры в Иркутской области, говорится в результатах исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем бронирований посуточного жилья вблизи озера Байкал вырос зимой 2025 года на 26% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в исследовании технологической платформы "Авито путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"На эту зиму россияне забронировали на 26% больше посуточного жилья вокруг Байкала, чем год назад. Квартиры чаще снимают в Иркутской области, чем в Бурятии (83% против 17%), в то же время по загородным объектам показатели близки (56% в Иркутской области, 44% - в Бурятии)", - рассказали эксперты.

Что касается цен, то квартиру в среднем дешевле снять в Иркутской области (3,3 тыс. рублей в сутки), загородный объект - в Бурятии (8,7 тыс. рублей), отмечается в исследовании.

По данным компании, квартиры в Иркутской области и Бурятии активнее всего бронируют на декабрь (66%), в то время как на январь приходится 23% от всех броней. Подобные объекты россияне часто резервируют ближе к поездке. С загородным жильем самая большая доля бронирований в этом сезоне приходится на январь (40%), что связано с новогодними праздниками. На декабрь приходится 36% от всех забронированных на эту зиму загородных объектов.

Активнее всего бронируют посуточное жилье в районе Байкала на эту зиму путешественники из Забайкальского края (15% от всех бронирований), Московской области (12%), Красноярского края (8%), Ленинградской (5%) и Новосибирской областей (3%).