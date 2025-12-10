Экспорт железорудного сырья через порт Тамань достиг 2,6 млн тонн

Как отметили в компании-операторе морских терминалов в порту "ОТЭКО", объем перевалки угля возрос до 14,9 млн тонн, а серы - до 807 тыс. тонн по итогам 11 месяцев 2025 года

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Объем отгрузки железорудного сырья на экспорт через порт Тамань, где с июля началась регулярная перевалка данной категории грузов, достиг 2,6 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в компании-операторе морских терминалов в порту "ОТЭКО".

"Терминалы ОТЭКО демонстрируют стабильный прирост общего грузопотока: ожидается, что объем перевалки по итогам года составит порядка 25 млн тонн навалочных и наливных грузов. В разрезе категорий грузов наибольший прирост продемонстрировали отгрузки железорудного сырья. Несмотря на то, что их регулярная перевалка началась на терминале ОТЭКО лишь в июле 2025 года, объем отгрузок достиг 2,6 млн тонн с учетом отгрузок в ноябре. Кроме того, с августа 2025 года стартовала перевалка новой номенклатуры грузов - минеральных удобрений", - сообщили в компании.

Там отметили, что значительный рост объемов перевалки отмечен и в традиционных для терминала категориях. Так, объем перевалки угля возрос до 14,9 млн тонн, а серы - до 807 тыс. тонн по итогам 11 месяцев 2025 года. Основными странами-импортерами по отгрузкам через навалочный терминал остаются Турция, Китай и Индия. А через наливной терминал - Турция и Малайзия.

В компании добавили, что доля импорта Турции, Китая и Индии в морских отгрузках навалочного терминала выросла с 73% до 85%. В сегменте наливных грузов удельный вес Турции и Малайзии в совокупности увеличился с 54% до 69%. Параллельно наблюдается положительная динамика у Индии и Китая, чья совокупная доля достигла 15%.

Общая мощность терминалов ОТЭКО в порту Тамань составляет более 90 млн тонн грузов в год. В 2025 году навалочный терминал впервые в своей истории достиг загрузки по всем предусмотренным проектом номенклатурам, включая уголь, кокс, серу, железорудные окатыши, железорудный концентрат и минеральные удобрения. На декабрь запланирован запуск одного из крупнейших в мире крытых складов минеральных удобрений, рассчитанного на хранение до 300 тыс. тонн продукции. Это позволит наладить работу с крупными судовыми партиями - до 120 тыс. тонн - и достичь проектной мощности перевалки минеральных удобрений в 5 млн тонн в год. Речь о перевалке на терминале карбамида, нитроаммофоски, сульфата аммония, MAP (моноаммонийфосфата) и DAP (диаммонийфосфата). Среди перспективных рынков сбыта - Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка.

"Расширение портовой инфраструктуры предоставляет новые возможности по работе с перспективными экспортными грузами и диверсификации грузовой базы, увеличивая общий грузооборот терминала и способствуя росту российского экспорта", - резюмировал коммерческий директор ОТЭКО Инал Чкадуа.

Порты Краснодарского края

Краснодарский край является важнейшим логистическим хабом на Юге России. Здесь расположены 9 морских портов, которые обеспечивают более 30% всего грузопотока в стране. Порты Краснодарского края входят в Азово-Черноморский бассейн. По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов бассейна за 10 месяцев 2025 года составил 219,1 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 94,5 млн тонн, наливных грузов - 124,6 млн тонн.